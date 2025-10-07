Белый спасает, красный сжигает: Психолог и шаманка объяснили, как цвет одежды влияет на здоровье

Может ли рубашка «лечить» лучше таблеток? Пока одни ищут спасение в аптеке, другие находят его в палитре цветов. Психолог Ирина Коржаева и калмыцкая шаманка Елена Батыр рассказали Life.ru, как цвет одежды способен повлиять на самочувствие и даже скорость восстановления после болезни.

По словам психолога Ирины Коржаевой, научных доказательств того, что оттенок ткани напрямую ускоряет выздоровление, нет. Главное, по её словам, вовремя обратиться к врачу и следовать его рекомендациям. Тем не менее, добавила специалист, ассоциации с цветами действительно могут влиять на эмоциональное состояние и самочувствие.

«Белый ассоциируется с чистотой и спокойствием, создаёт ощущение свежести, что полезно при восстановлении. Синий помогает расслабиться и снизить стресс, зелёный дарит гармонию и баланс. Жёлтый повышает энергию и настроение, оранжевый активизирует кровообращение, розовый создаёт атмосферу тепла и заботы, а фиолетовый способствует внутреннему спокойствию», – уточнила психолог.

Она отметила, что для стабилизации состояния лучше выбирать пастельные полутона, а яркие цвета использовать для поддержки страсти и настроения.

«Какого бы цвета ни была одежда, она должна защищать, а не противоречить вашему состоянию. Ткань обязана дышать, быть мягкой, а крой – удобным», – подчеркнула эксперт.

Калмыцкая шаманка Елена Батыр добавила, что больному человеку может помочь стихия металла, энергия которой усиливается белыми или металлическими элементами в одежде.

«Для этого достаточно носить что-то белое или металлическое – часы, кольцо, цепочку или куртку с молниями. Главное – наличие белого элемента, даже полоски. Серая кофта с белыми вставками уже несёт энергию металла и способствует укреплению здоровья», – рассказала Батыр.

При этом, предупредила шаманка, есть и опасные сочетания: красный и зелёный цвета, по её словам, могут буквально «притягивать болезни».

«Красный связан со стихией огня, зелёный – с деревом. Поднося дерево к огню, вы понимаете, что оно сгорит. Так и здесь: сочетание этих цветов, особенно в интерьере или одежде, может привлечь неудачу и даже болезни. Полоски в таких тонах – тоже риск», – отметила она.

Ранее Life.ru привёл топ-5 способов победить осеннюю хандру. По словам психолога, грусть в этот период – естественный отклик психики, а не враг. Главное – услышать себя, замедлиться и дать телу восстановиться.