Смертоносное пойло из подвала забрало жизни уже 45 человек в Ленобласти

В Ленинградской области число погибших после употребления убийственного самогона увеличилось до 45. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

СК задержал подозреваемых. Видео © Telegram / Следком

«В настоящее время число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек», — сказано в публикации.

Кроме того, следователи задержали ещё двоих подозреваемых в рамках этого уголовного дела.