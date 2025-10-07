Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 09:37

Смертоносное пойло из подвала забрало жизни уже 45 человек в Ленобласти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romanno

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romanno

В Ленинградской области число погибших после употребления убийственного самогона увеличилось до 45. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

СК задержал подозреваемых. Видео © Telegram / Следком

«В настоящее время число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек», — сказано в публикации.

Кроме того, следователи задержали ещё двоих подозреваемых в рамках этого уголовного дела.

Найден подпольный цех в Ленобласти, распространявший смертоносный самогон
Найден подпольный цех в Ленобласти, распространявший смертоносный самогон

Напомним, что смертоносное алкогольное варево, из-за которого в Ленобласти начали умирать люди, готовила 60-летняя педагог-дефектолог. Она около десяти лет поставляла продукт 78-летнему пенсионеру, который продавал его жителям деревни Гостицы. А вот сын задержанной уверен в её невиновности. Стоило пойло всего 100 рублей, а саму «огненную воду» заливали в бутылки из-под водки прямо в подвале.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar