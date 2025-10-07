Смертоносное пойло из подвала забрало жизни уже 45 человек в Ленобласти
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romanno
В Ленинградской области число погибших после употребления убийственного самогона увеличилось до 45. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
СК задержал подозреваемых. Видео © Telegram / Следком
«В настоящее время число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек», — сказано в публикации.
Кроме того, следователи задержали ещё двоих подозреваемых в рамках этого уголовного дела.
Напомним, что смертоносное алкогольное варево, из-за которого в Ленобласти начали умирать люди, готовила 60-летняя педагог-дефектолог. Она около десяти лет поставляла продукт 78-летнему пенсионеру, который продавал его жителям деревни Гостицы. А вот сын задержанной уверен в её невиновности. Стоило пойло всего 100 рублей, а саму «огненную воду» заливали в бутылки из-под водки прямо в подвале.
