Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания бывшего советника украинского президента Алексея Арестовича* о необходимости передачи России четырёх регионов Украины и Крыма не отражают официальную позицию Киева.

«Мы занимаемся конкретными делами», — добавил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Арестович* вряд ли может транслировать официальную позицию действующего руководства страны и, по его мнению, «не делает этого».

