7 октября, 10:29

Песков отметил расхождение слов Арестовича* о передаче областей с позицией Киева

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания бывшего советника украинского президента Алексея Арестовича* о необходимости передачи России четырёх регионов Украины и Крыма не отражают официальную позицию Киева.

«Мы занимаемся конкретными делами», — добавил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Арестович* вряд ли может транслировать официальную позицию действующего руководства страны и, по его мнению, «не делает этого».

Как уже писал Life.ru, в новом интервью экс-советник главы Офиса Зеленского выразил готовность приехать первым делом в Москву, если станет президентом Украины, но не на поклон, а на «стрелку». Он собрался обсуждать все проблемные моменты в отношениях стран, между которыми, по его мнению, не должно быть конфронтации. К тому же политик готов «отдать» России четыре области и Крым. Политолог Коровин считает, что Арестович* меняет риторику, когда чувствует изменение баланса.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

BannerImage
Наталья Афонина
