7 октября, 11:58

«‎Пострадает не только Украина»: В Совфеде обещали жёсткий ответ на поставку Tomahawk в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Поставки американских крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk) Украине спровоцируют незамедлительный и решительный ответ со стороны России, пострадать в этой ситуации может не только украинская сторона. Об этом на площадке медиагруппы «Россия сегодня» заявил сенатор Владимир Джабаров.

«Скорее всего, всё-таки «Томагавки» не попадут на Украину. Это будет такая тягомотина, извините за такое слово, литературная. Надо спорить, доказывать, требовать каких-то гарантий. Гарантий не будет», — сказал член Совфеда в ходе видеомоста Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси.

При этом Джабаров подчеркнул, что в случае, если передача ракет всё же состоится, реакция России будет однозначной и решительной. По его мнению, данный шаг Вашингтона приведёт к серьёзным последствиям и расширению зоны конфликта.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» об отправке американских ракет «Томагавк» Украине, но переживает, что это оружие фактически выйдет из-под контроля Пентагона. Позже Зеленский вновь обратился к американской администрации с настойчивой просьбой о передаче крылатых ракет. В ответ российский лидер Владимир Путин предупредил, что такие поставки не окажут решающего влияния на расстановку сил в зоне боевых действий, однако повлекут за собой серьёзные последствия для Соединённых Штатов.

