«‎Пострадает не только Украина»: В Совфеде обещали жёсткий ответ на поставку Tomahawk в ВСУ

Поставки американских крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk) Украине спровоцируют незамедлительный и решительный ответ со стороны России, пострадать в этой ситуации может не только украинская сторона. Об этом на площадке медиагруппы «Россия сегодня» заявил сенатор Владимир Джабаров.

«Скорее всего, всё-таки «Томагавки» не попадут на Украину. Это будет такая тягомотина, извините за такое слово, литературная. Надо спорить, доказывать, требовать каких-то гарантий. Гарантий не будет», — сказал член Совфеда в ходе видеомоста Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси.

При этом Джабаров подчеркнул, что в случае, если передача ракет всё же состоится, реакция России будет однозначной и решительной. По его мнению, данный шаг Вашингтона приведёт к серьёзным последствиям и расширению зоны конфликта.