5 признаков утечки газа в квартире — если заметили хотя бы один, срочно звоните 104

Утечка газа дома может сниться только в кошмарах. Это страшное происшествие. Одно неверное движение — и всё взлетает на воздух. К счастью, есть профильные службы — например, «Мосгаз», «Мособлгаз», «Петербурггаз» и региональные компании по газораспределению. Они должны следить за безопасностью при эксплуатации газового оборудования. Но помните: утечка бытового газа — это не шутки. В такой ситуации надо срочно звонить 104. В материале расскажем о главных признаках утечки газа в квартире.

Газ в квартире: как пахнет при протечке

Утечка бытового газа дома — не надо быть парфюмером, чтобы её распознать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

У природного газа самого по себе никакого запаха нет. Поэтому он в таком виде очень опасен и до конечного потребителя доходит с примесью. Эта примесь называется одорантом и придаёт газу сильный, резкий «аромат», который большинство из нас сочтёт вонью. Вот на что похож запах одоранта: на краску, тухлые яйца, гнилую капусту, всё это вместе с примесью чеснока, серы и так далее. На самом деле так пахнет технический этилмеркаптан, он и является той самой примесью. Если чувствуете хоть какой-то аромат из названных, но нечему его издавать, срочно набирайте 104.

Характерные для утечки газа звуки

Если чувствуете свист или шипение от газовой трубы — пора эвакуироваться! Это признак чрезмерно сильной утечки. Он полезен тем, кто не может почувствовать примесь из-за слабого обоняния или перенесённого ковида, например. Но если газовая труба уже шипит — её точно нужно перекрыть и бежать подальше. Даже маленькая утечка бытового газа опасна, подумайте, что будет, если труба ещё и шипеть начала.

Симптомы при отравлении при утечке газа

Утечка газа так страшна не только из-за опасности взрыва. Природный газ токсичен как для человека, так и для животных. Высокая его концентрация может перебить даже тараканов. Поэтому часто при утечках бытового газа люди умирают от удушья. Это состояние даёт о себе знать при сильных протёках, причём заметно не только у людей, но и у домашних животных. А как ещё понять, что в квартире произошла утечка газа, вы её не заметили и отравились? Вот главные симптомы отравления газом: головная боль;

головокружение;

тошнота;

слабость;

потеря координации;

сухость во рту;

покраснение глаз;

обильное слезотечение.

Визуальные странности в квартире с утечкой газа

Утечка газа в квартире или доме — на что обратить внимание? Как это выглядит? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Помимо обоняния, общего самочувствия и слуха можно ориентироваться ещё и на зрение. При утечке газа все средства хороши. Если звука нет, запах слабый, а симптомы не появились, можно проверить газовую трубу мыльным раствором. При утечке раствор образует пузыри, а если всё нормально — нет. Надо просто нанести что-то мыльное на трубу в местах соединений. Если возле газовой трубы есть белое облачко или пыль — дело плохо. Помните, что природный газ опасен для всех живых существ, так что гибель растений без видимой причины — тоже тревожный звоночек.

Цвет пламени при утечке газа

Утечка бытового газа — каким по цвету становится пламя из конфорки? Ровное ли оно? Фото © Shutterstock / FOTODOM / ilmarinfoto

Пламя из газовых конфорок тоже поможет определить, есть ли утечка газа дома. Если всё в норме, пламя будет ровно голубым. А если нет — станет жёлтым или красноватым. Это связано как раз с перебоем поступления газа от трубы к плите. Для ровного голубого огня оно должно быть непрерывным. Более того — жёлтый цвет пламени указывает на повышенное образование угарного газа, который может спровоцировать удушье.

Что делать при утечке газа

Утечка газа — что делать, куда бежать? Как обезопасить себя, родных и близких, соседей? Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

Если заметили в квартире хоть один из вышеуказанных признаков, сразу же перекройте газ. Обычно его подачу перекрывает газовый рычаг, который располагается рядом с плитой или газовой колонкой. Он жёлтого цвета, перекрывает поступление газа, когда расположен поперёк трубы. Затем откройте окна и двери, создайте сквозняк, чтобы газ уходил из квартиры. Затем надо покинуть помещение, эвакуировать всех, кто там находится, и предупредить соседей. Ничего не зажигайте и не пользуйтесь электричеством, не включайте электроприборы — даже маленькая искра опасна. Потом сразу же позвоните либо на 104 с мобильного телефона, либо на 04 с домашнего, либо на 112. Ждите аварийную службу.

Профилактика утечек бытового газа

Некоторые меры профилактики утечек газа часто соблюдаются городскими службами «по дефолту». Открывайте газовщикам при ежегодном обходе. Если живёте в частном доме, заключите договор на проверку газа каждый год. Установите в квартире датчик утечки газа — он покажет, какова концентрация опасного вещества, и начнёт сигналить, если есть опасность. Следите за цветом пламени, а также за состоянием шланга, который идёт от трубы к плите или колонке. Не оставляйте работающую плиту без присмотра. Если уезжаете, перекрывайте газ. Не ремонтируйте ничего самостоятельно, наймите обученных и аттестованных газовщиков.