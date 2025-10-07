Трамп заявил, что обеспечил популярность премьера Канады Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни. Обложка © Х / Mark Carney
Президент США Дональд Трамп заявил, что это он помог сделать канадского премьера Марка Карни популярным.
«Для меня большая честь принять премьер-министра Канады Марка Карни, которого я сделал очень популярным. Он чрезвычайно популярный премьер-министр», — сказал Трамп журналистам на встрече с Карни в Вашингтоне.
Лидеры США и Канады обсудили общие приоритеты в рамках «новых отношений» между двумя странами в сфере экономики и безопасности.
Марк Карни вступил в должность 14 марта 2025 года. В июне он в резкой форме ответил на слова Трампа об исключении России из G8. Карни заявил, что аннексия Крыма в 2014 году стала «личным оскорблением» для украинцев и жителей полуострова. Это, по его мнению, и привело к исключению Москвы из G8. В августе он посетил Украину, чтобы поздравить с Днём независимости.
