Трамп заявил, что обеспечил популярность премьера Канады Карни

Президент США Дональд Трамп заявил, что это он помог сделать канадского премьера Марка Карни популярным.

«Для меня большая честь принять премьер-министра Канады Марка Карни, которого я сделал очень популярным. Он чрезвычайно популярный премьер-министр», — сказал Трамп журналистам на встрече с Карни в Вашингтоне.

Лидеры США и Канады обсудили общие приоритеты в рамках «новых отношений» между двумя странами в сфере экономики и безопасности.