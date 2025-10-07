Валдайский форум
7 октября, 19:47

Трамп заявил, что обеспечил популярность премьера Канады Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни. Обложка © Х / Mark Carney

Президент США Дональд Трамп заявил, что это он помог сделать канадского премьера Марка Карни популярным.

«Для меня большая честь принять премьер-министра Канады Марка Карни, которого я сделал очень популярным. Он чрезвычайно популярный премьер-министр», сказал Трамп журналистам на встрече с Карни в Вашингтоне.

Лидеры США и Канады обсудили общие приоритеты в рамках «новых отношений» между двумя странами в сфере экономики и безопасности.

Трампа вновь заподозрили в «умственных проблемах» из-за странного общения
Трампа вновь заподозрили в «умственных проблемах» из-за странного общения

Марк Карни вступил в должность 14 марта 2025 года. В июне он в резкой форме ответил на слова Трампа об исключении России из G8. Карни заявил, что аннексия Крыма в 2014 году стала «личным оскорблением» для украинцев и жителей полуострова. Это, по его мнению, и привело к исключению Москвы из G8. В августе он посетил Украину, чтобы поздравить с Днём независимости.

Лия Мурадьян
