Тромбонист Маликова зажёг соцсети: Life.ru разыскал этого заряженного музыканта. И вот что он нам сказал

Не прошло и месяца с тех пор, как россияне возмущались ленивой подтанцовкой Татьяны Булановой, как на российской эстраде появился новый герой — тромбонист Дмитрия Маликова. Вот только, в отличие от вальяжных танцоров, энергии этого молодого человека хватит на весь зал и останется ещё на наблюдающих через экраны зрителей. Life.ru нашёл этого яркого музыканта — его зовут Даниил Ливенцов — и взял у него интервью.

Даниилу Ливенцову 28 лет. Он родом из центра православия нашей Родины — Сергиева Посада. Даниил окончил там музыкальную школу №1 в Сергиевом Посаде, после чего поступил в училище на Ордынке, выбрав для обучения тромбон. А позже учился в Академии Гнесиных. Официально он работает с Дмитрием Маликовым с января, но первый концерт состоялся ещё в декабре предыдущего года.

В проекте Дмитрия Юрьевича я играю на перкуссии, на тромбоне. Ну, я знал, кто такой Дмитрий Юрьевич Маликов, но его музыку я никогда не слушал. Ну, вот сейчас слушаю каждый раз, находясь на сцене Даниил Ливенцов Музыкант и певец

Как признался тромбонист, на медийный эффект своего танца он вообще не рассчитывал.

«Не сказать, что я прям ожидал, что мой танец там какой-то фурор произведёт. Я просто делаю то, что мне нравится, и всё. Я думал, что залетит намного раньше, потому что кручу-то кулису я давно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы залетело видео, где я играю и творю, а не кулисы кручу. Ну, здорово, что так», — признался наш собеседник.

Кстати, помимо игры на инструменте Даниил ещё обладает красивым голосом и иногда выступает на сцене в качестве вокалиста.

Какого-то прям образа конкретного нет. Я просто веду себя так, как я хочу. Мне нравится делать что-то, я это делаю. И, естественно, я делаю так, чтобы люди улыбались. Всё искренне, от большого сердца и большой любви к слушателям, которые приходят не тратить своё время, а получать удовольствие, потому что мы удовольствие на сцене тоже получаем, когда играем концерты Даниил Ливенцов Музыкант и певец