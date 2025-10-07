Валдайский форум
7 октября, 19:21

Путин обсудил с Совбезом безопасность информационной инфраструктуры

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщила пресс-служба Кремля, видеосвязь осуществили из Ново-Огарёва.

Путин проводит совещание с Советом безопасности. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Во время совещания были рассмотрены вопросы безопасности объектов информационной инфраструктуры.

Путин попросил военачальников передать солдатам благодарность за героизм
Путин попросил военачальников передать солдатам благодарность за героизм

Кроме того, президент провёл рабочее совещание с военным руководством. На встрече заслушали доклад о текущей оперативной обстановке в зоне специальной военной операции. Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС РФ, и командующие группировками войск представили верховному главнокомандующему полную информацию о ситуации на фронтах. Герасимов сообщил, что российские штурмовые отряды продолжают наступление в южных районах Красноармейска в Донецкой Народной Республике, а также в направлении города Запорожье.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

