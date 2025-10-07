Путин обсудил с Совбезом безопасность информационной инфраструктуры
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщила пресс-служба Кремля, видеосвязь осуществили из Ново-Огарёва.
Путин проводит совещание с Советом безопасности. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Во время совещания были рассмотрены вопросы безопасности объектов информационной инфраструктуры.
Кроме того, президент провёл рабочее совещание с военным руководством. На встрече заслушали доклад о текущей оперативной обстановке в зоне специальной военной операции. Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС РФ, и командующие группировками войск представили верховному главнокомандующему полную информацию о ситуации на фронтах. Герасимов сообщил, что российские штурмовые отряды продолжают наступление в южных районах Красноармейска в Донецкой Народной Республике, а также в направлении города Запорожье.
