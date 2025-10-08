На Эвересте спасли всех туристов, застрявших из-за снежной бури

На Эвересте завершилась масштабная спасательная операция – все туристы, оказавшиеся в ловушке снежного циклона на китайской стороне горы, благополучно спущены в безопасное место. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

В понедельник, 6 октября, 350 человек спустились вниз. К вечеру следующего дня удалось эвакуировать всех 550 человек, оставшихся на склоне. Всего в зоне стихии оказались около 900 человек – туристы, проводники и погонщики яков. Многие из них получили переохлаждение, но угрозы их жизням нет.

Снежная буря обрушилась на гору вечером в субботу, отрезав альпинистов на высоте почти 5 километров. Циклон пришёлся на «золотую неделю» – период, когда тысячи китайцев отправляются в путешествия в честь годовщины основания КНР.

Ранее Life.ru писал, что в России продолжаются поиски пропавшей семьи Усольцевых в горах Красноярского края. За десять дней спасатели и волонтёры обследовали сотни километров леса и дорог, но следов семьи пока не найдено. Поисковую операцию осложняют туман, ветер и труднодоступный рельеф.