10 крылатых фраз зрелого поколения. После них понятно, что вам за 45, — и это прекрасно

О том, что вам больше 45 лет, может рассказать не только паспорт. Порой даже при идеальном внешнем облике можно узнать, сколько вам на самом деле лет. Всему виной — культурный контекст. Если вы застали СССР, имеете соответствующий штамп о месте рождения и частенько роняете фразы, которые мы показываем в этом материале, вам точно уже за 40. И это — прекрасно, ведь этот возраст идеален для великих достижений, приключений, жизни для себя!

Жить нужно в своё удовольствие — в 25 лет эту фразу подчас труднее понять, чем в 45. Фото © Freepik

Одна из лучших фраз, она часто становится девизом человека после 45. Как раз в этом возрасте начинают появляться рефлексия о прошлом опыте и житейская мудрость. Поэтому так легко в 45 или 50 усваиваешь простую истину: жизнь должна состоять из радостей, а не из страданий. А кокетливое «чтобы вокруг все завидовали» — это, пожалуй, лёгкий протест против советской унификации быта, желание в эпоху дефицита достать себе всё самое лучшее.

«С Богом!» — так говорили наши бабушки, прабабушки. Так говорят в 45 только самым дорогим людям. Фото © Freepik

«Ну давай, с Богом!» — фраза, которую всё реже можно услышать в компаниях молодёжи и всё чаще — от более зрелых представителей нашего общества. Полагаем, что ранее, во времена слияния Церкви с государством, вера в Бога играла ключевую роль в мировоззрении людей, поэтому такое послание уходящему было более распространено. В СССР с верой боролись — и не смогли побороть. СССР распался, а Русская православная церковь всё ещё существует, люди верят в Бога.

В этой фразе присутствует лёгкая нотка зависти. Запрет на красивую жизнь, впрочем, мог существовать при Сталине. Фото © Freepik

«Красиво жить не запретишь», — говорили в СССР, когда видели, как сосед купил себе новые «Жигули». Когда приходили в гости в 80-е, а там — видеомагнитофон. Когда после 17 августа 1998 года следили за приятелем, который заранее накупил себе еды и одежды, предполагая, что грянет дефолт. Правда, СССР к тому моменту уже не существовало. Сейчас, в 2025 году, можно использовать её как собственный девиз. Вы знаете, какие подарки можете себе позволить. И после 45 вы точно знаете, что вы их заслуживаете.

Солдат может спать до 8 или 10 часов, и это время не вычитается из срока его службы. Фото © Freepik

Невероятно философская фраза, которая показывает вас мудрым человеком с большим жизненным опытом. В ней есть что-то от традиции древнегреческой философской школы стоицизма. Философы-стоики учили жить в гармонии с собой и природой, принимая то, что невозможно изменить. Так и тут. Истинный смысл фразы скрывается за рассуждениями об устройстве срочной службы в СССР. Если вы не можете что-то изменить — вы можете это просто пережить.

Такое точно могут сказать только те, кто на данный момент старше 45 лет. Такая простая рифма, а сколько в ней смысла. Фото © Freepik

«Опять двадцать пять» — это скорее междометие, чем осознанная фраза. Её произносят, когда шесть часов копаются в кузове у «запорожца» и понимают, что там снова произошла утечка масла. В отличие от фразы про солдата здесь говорящий напрямую выражает недовольство. Недовольство повторяющимися жизненными обстоятельствами либо же постоянно возникающей проблемой. Такую фразу, кстати, часто можно услышать на работе от старших коллег.

Что это за Федя и почему всем от него что-то надо? Ответ ближе, чем вы думаете. Фото © Freepik

«Надо, Федя, надо...» — для молодого поколения это всего лишь раздражающая фраза из детства. Если совсем не хотелось учить уроки либо делать домашние задания, вас могли пожурить этой цитатой. Мало кто в свои восемь или девять лет понимал, почему его называют Федей. Тем временем фраза стала крылатой после того, как появилась в фильме «Операция Ы». Там Шурик наказывает хулигана Федю именно с этими словами.

Ради справедливости, начать «скрипеть» можно уже в 20 или 25 лет. Поэтому так важен здоровый образ жизни. Фото © Freepik

Если вас спрашивают: «Как дела?» — а вы отвечаете: «Скриплю потихоньку...», то вам точно больше 45 лет. И дело не в здоровье. Некоторые могут в 20 лет начать «скрипеть», кто-то может продолжать «бегать» во все 70. Дело в том, как вы подходите к своим «скрипам» при их наличии. Эта фраза выдаёт в вас «старшака» с головой — такая уютная самоирония встречается только у тех, кому уже есть 45.

Почему молодёжь перестала называть зарплату получкой? Зарплату же всё равно получают. Фото © Freepik

«Получка» — это слово, которое во всех отношениях является советским. И в СССР у него был свой смысл. Если сейчас есть тенденция называть «получкой» всю зарплату, то в Советском союзе так звали только аванс, который выплачивается за первую половину месяца. Молодёжь не понимает народного названия, считает, что «получка» — это унизительно. А сама пользуется сокращением от фразы «заработная плата», которое вообще включает в себя слово «раб». «Получка» звучит всяко логичнее — это слово про деньги, которые вы получаете. Да и дотянуть до аванса легче, если залихватски обозвать его «получкой».

Эта и другие фразы, которые свидетельствуют о том, что вы умеете обращаться с механическими часами. Фото © Freepik

Пожалуй, только эта фраза со стопроцентной вероятностью выдаёт ваш возраст с потрохами. Важный момент: 25-летние часто этого не знают и не умеют с этим обращаться. В свою очередь, 35-летние помнят это только в общих чертах и вечно «плавают» в теме часов со стрелками. Если случится мировой кризис электронных часов, только люди 45+ спасут планету. Ведь они знают, что «четверть пятого» это всего лишь 16:15.

Когда люди за 45 были молодыми, рубли и другие валюты были выше в цене. Инфляция не щадит ни юань, ни йену, ни доллар. Фото © Freepik

«Копейка рубль бережёт» — для многих представителей молодёжи это тоже раздражающая советская фраза. Ведь, экономя копейки, вы лишаете себя сиюминутного удовольствия, откладывая деньги «на чёрный день». А жить нужно именно здесь и сейчас. Но эти люди просто не понимают, что это такое — пережить дефицит советских лет и нестабильность «лихих 90-х». Сто копеек равняются рублю. Попробуйте без усилий получить хотя бы половину этой суммы.