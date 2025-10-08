Слежка и месть: Раскрыт мотив зверского убийства архитектора в элитном ЖК в Петербурге

Убийство архитектора Александра Супоницкого в элитном ЖК в Санкт-Петербурге могло быть результатом целенаправленной слежки и давнего делового конфликта в строительной сфере. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники в жилом комплексе «Царская столица».

Константин Козырев. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, 49-летний Константин Козырев специально поселился этажом ниже жертвы и сегодня утром подстерёг Супоницкого у лифта, когда тот провожал дочь в школу. После расправы преступник вернулся в свою квартиру, где поджёг жильё и совершил самоубийство.

Оба мужчины работали в строительной отрасли, а мотивом преступления, по предварительной версии, мог стать давний деловой конфликт. Козырев ранее привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов на 21 миллион рублей и мошенничество в особо крупном размере при исполнении государственного контракта на 233 миллиона рублей. 73-летний Супоницкий проживал в комплексе с 38-летней женой Алисой Супоницкой — моделью и архитектором, и их 10-летней дочерью. Сам Козырев тоже был женат, у него два ребёнка: старшему сыну 24 года, он учится на юридическом факультете СПбГУ.

Напомним, трагическая история началась с сообщения о пожаре в ЖК «Царская столица» на Кременчугской улице в Петербурге. Прибывшие на место пожарные обнаружили трупы двух мужчин. Первым оказался архитектор Александр Супоницкий, вторым — его убийца и сосед снизу Константин Козырев, который покончил с собой после преступления. Супруга жертвы Алиса Супоницкая заявила журналистам, что не была знакома с Козыревым. По её мнению, муж вряд ли знал, что его хотят убить: он не казался нервным, не рассказывал ни о каких конфликтах, вёл себя как всегда.