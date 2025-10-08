Аэропорт Волгограда приостановил работу в целях безопасности

В Волгограде аэропорт временно перестал работать в штатном режиме, приём и выпуск самолётов приостановлен. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации. Причиной называется обеспечение безопасности.

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в тексте.