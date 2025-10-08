Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 10:55

Аэропорт Волгограда приостановил работу в целях безопасности

Обложка © freepik / senivpetro

Обложка © freepik / senivpetro

В Волгограде аэропорт временно перестал работать в штатном режиме, приём и выпуск самолётов приостановлен. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации. Причиной называется обеспечение безопасности.

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в тексте.

Виновен «‎Нобель»: Life.ru узнал причину массированного налёта 251 дрона ВСУ на Россию
Виновен «‎Нобель»: Life.ru узнал причину массированного налёта 251 дрона ВСУ на Россию

Напомним, что ограничения на приём и выпуск рейсов в нижегородском аэропорту также вводились сегодня рано утром. К 06:00 по Москве открылись аэропорты Тамбова, Волгограда и Ставрополя, которые также закрывались из соображений безопасности. Позже аэропорт в Нижнем Новгороде возобновил работу.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar