Аэропорт Волгограда приостановил работу в целях безопасности
Обложка © freepik / senivpetro
В Волгограде аэропорт временно перестал работать в штатном режиме, приём и выпуск самолётов приостановлен. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации. Причиной называется обеспечение безопасности.
«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в тексте.
Напомним, что ограничения на приём и выпуск рейсов в нижегородском аэропорту также вводились сегодня рано утром. К 06:00 по Москве открылись аэропорты Тамбова, Волгограда и Ставрополя, которые также закрывались из соображений безопасности. Позже аэропорт в Нижнем Новгороде возобновил работу.
