Иск к Момотову стал сигналом большой чистки в судебной системе России

Иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда России Виктору Момотову, требующий изъять почти 100 объектов недвижимости, стал серьёзным сигналом для судебной системы и может означать начало масштабной чистки. По данным источников «Царьграда», судейская система впервые столкнулась с реальной угрозой уголовных дел.

Один из судей Северного Кавказа, испытывающий трудности с переназначением, охарактеризовал ситуацию короткой фразой: «Ну всё, финиш. Как бы до уголовки не дошло».

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв отметил, что претензии к столь влиятельной фигуре, как Момотов, подтверждает государственную политику борьбы с коррупцией среди судей. Источники утверждают, что процессы по устранению коррупции начались ещё весной 2023 года и теперь вышли на федеральный уровень.

Виктор Момотов занимал пост судьи Верховного суда РФ с 2010 года, в 2013 году стал секретарём пленума, а в 2019 вошёл в президиум высшего судебного органа. С 2016 года он возглавлял Совет судей РФ, а в декабре 2022 года был переизбран на новый срок. 26 сентября этого года Момотов подал заявление об отставке, которое было удовлетворено.

Ранее Life.ru сообщал, что Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с Виктором Момотовым. По данным ведомства, он фактически является совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которой оценивается примерно в 9 миллиардов рублей. 6 октября Момотова также исключили из президентской комиссии по назначению судей. Сам же Момотов заявил, что иск ГП об изъятии имущества разрушил его жизнь.