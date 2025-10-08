Валдайский форум
8 октября, 12:17

Иск к Момотову стал сигналом большой чистки в судебной системе России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда России Виктору Момотову, требующий изъять почти 100 объектов недвижимости, стал серьёзным сигналом для судебной системы и может означать начало масштабной чистки. По данным источников «Царьграда», судейская система впервые столкнулась с реальной угрозой уголовных дел.

Один из судей Северного Кавказа, испытывающий трудности с переназначением, охарактеризовал ситуацию короткой фразой: «Ну всё, финиш. Как бы до уголовки не дошло».

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв отметил, что претензии к столь влиятельной фигуре, как Момотов, подтверждает государственную политику борьбы с коррупцией среди судей. Источники утверждают, что процессы по устранению коррупции начались ещё весной 2023 года и теперь вышли на федеральный уровень.

Виктор Момотов занимал пост судьи Верховного суда РФ с 2010 года, в 2013 году стал секретарём пленума, а в 2019 вошёл в президиум высшего судебного органа. С 2016 года он возглавлял Совет судей РФ, а в декабре 2022 года был переизбран на новый срок. 26 сентября этого года Момотов подал заявление об отставке, которое было удовлетворено.

Генпрокуратура: Отели компаньона судьи Верховного суда Момотова работали как бордели
Ранее Life.ru сообщал, что Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с Виктором Момотовым. По данным ведомства, он фактически является совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которой оценивается примерно в 9 миллиардов рублей. 6 октября Момотова также исключили из президентской комиссии по назначению судей. Сам же Момотов заявил, что иск ГП об изъятии имущества разрушил его жизнь.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Прокуратура
  • Верховный суд
  • Криминал
