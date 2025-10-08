Помощник и клирик хотели взорвать митрополита Тихона в монастыре при содействии сообщника

В уголовном деле о подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) появился новый фигурант — неустановленное следствием лицо. У его помощника и клирика, которые хотели взорвать священнослужителя в Сретенском монастыре, был сообщник, заявил представитель следствия на заседании в Мещанском суде Москвы.

«Попович* и Иванкович*, а также не установленное следствием лицо вступили в преступный сговор для организации покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона», — сообщил сотрудник СК РФ.

Следователь пояснил, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей для задержанных — бывшего помощника митрополита Дениса Поповича* и клирика Никиты Иванковича* — связано с наличием у них криминальных связей за пределами России. Расследование устанавливает личность и роль третьего участника преступного сговора.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.