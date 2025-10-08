Помощник и клирик хотели взорвать митрополита Тихона в монастыре при содействии сообщника
В деле о покушении на митрополита Тихона появился неустановленный фигурант
Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
В уголовном деле о подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) появился новый фигурант — неустановленное следствием лицо. У его помощника и клирика, которые хотели взорвать священнослужителя в Сретенском монастыре, был сообщник, заявил представитель следствия на заседании в Мещанском суде Москвы.
«Попович* и Иванкович*, а также не установленное следствием лицо вступили в преступный сговор для организации покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона», — сообщил сотрудник СК РФ.
Следователь пояснил, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей для задержанных — бывшего помощника митрополита Дениса Поповича* и клирика Никиты Иванковича* — связано с наличием у них криминальных связей за пределами России. Расследование устанавливает личность и роль третьего участника преступного сговора.
Напоминаем, в минувшем феврале сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, целью которого был митрополит Тихон. Двое мужчин — один с российским гражданством, другой с украинским — готовили убийство епископа по заказу спецслужб Украины. Обоих преступников задержали, при себе у них были поддельные паспорта и взрывное устройство собственного изготовления. Более того, оба задержанных оказались представителями духовенства: Денис Попович* был помощником Тихона, Никита Иванкович* — клириком. Они собирались установить СВУ в комнате священника в московском Сретенском монастыре. Свою вину подозреваемые отрицают.
* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.