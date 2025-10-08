В Молдавии уже давно идёт борьба не за развитие, а за власть. Об этом заявил один из лидеров блока «Альтернатива», депутат Марк Ткачук. По его словам, в республике власть объявила всех оппозиционеров «русскими шпионами», использовала запугивание избирателей и вмешательство Запада, чтобы сохранить статус-кво.

«Молдова давно превратилась в несуверенное поле боя в выяснении отношений между разными геополитическими очагами», — подчеркнул он в беседе с RTVI.

Ткачук дополнил, что борьба идёт между двумя командами: одна — «выступает от Российской Федерации», другая — «под синим знаменем Евросоюза». Внутренние и внешние силы используют страх, чтобы держать население на контроле, отметил депутат.

Ткачук объяснил, что в последние годы ситуация в стране напоминала «боевые действия», а выборы сопровождались нарушениями и попытками внедрить зависимость от Запада. Эта «танковая гонка», как выразился депутат, привела к укреплению позиций правящей партии. В условиях постоянного страха и напряжения, поддерживаемого обеими сторонами, люди, естественно, стремятся к защите действующей власти.

К счастью, как отметил Ткачук, самые мрачные прогнозы не оправдались: выборы прошли, а ни танки НАТО, ни российские танки в Молдавии не появились.