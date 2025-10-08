Политолог объяснила, почему Макрон стал причиной глубокого кризиса во Франции

После формирования нового кабинета министров во Франции Себастьен Лекорню покинул пост премьер-министра. Политический аналитик Ирина Давидян, представляющая экспертный клуб «Дигория», объяснила для РИА «ФедералПресс» причины столь скоропостижного ухода последнего премьера.

«Франция переживает глубокий кризис, который стал следствием необдуманного политического курса [президента Эмманюэля] Макрона. Крупнейшие западные издания уже в открытую называют президента Франции «хромой уткой», которая неуверенно пытается доковылять до конца своего срока – до 2027 года», – подчеркнула специалист.

По её мнению, после переизбрания Макрона в 2022 году его политическая сила утратила парламентское большинство, что существенно усложнило процесс законотворчества. Проведение пенсионной реформы в 2023 году посредством статьи 49.3 Конституции, дающей правительству возможность обходить парламент при принятии законов, спровоцировало массовые общенациональные протесты.

Подобная практика, при частом применении, закономерно приводит к отставкам. Практически сразу после объявления состава нового правительства, 6 октября, Себастьен Лекорню объявил о своем уходе с поста премьер-министра. Он вошёл в историю как премьер-министр с самым коротким сроком пребывания в должности во времена Пятой республики, а также стал пятым премьер-министром, покинувшим свой пост во время второго президентского срока Макрона.

«Парламент и простые протестующие на улицах не готовы принять уже ни одно из кадровых решений ненавистного главы государства. Макрон прекрасно осознаёт собственную уязвимость, и поэтому раскручивает маховик репрессий. Ещё в прошлом году во Франции задержали Павла Дурова с целью заставить его «сливать» информацию о протестующих из телеграма французским силовикам. Под репрессии попали и другие», — пояснила эксперт.

По её словам, левые критикуют Макрона за связи с финансовыми организациями и недостаточную критику Израиля за события в Газе. Правые недовольны миграционной политикой и поддержкой Украины.

Ранее Life.ru писал, что во Франции растёт недовольство Эмманюэлем Макроном. Опросы показывают, что 73% французов винят президента в кризисе, охватившем страну. Более 60% населения выступают за роспуск парламента, а три четверти респондентов (76%) связывают провалы правительства Лекорню с политикой Макрона. Тем не менее 8 октября стало известно, что парламент европейской страны отклонил предложение об импичменте лидера французов.