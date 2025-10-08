Восстановлена полная хронология жестокой расправы над архитектором в Петербурге

Опубликована хронология убийства архитектора и отца четверых детей Александра Супоницкого в элитном ЖК в Санкт-Петербурге. Детали преступления собрал воедино Mash на Мойке. Известно, что в будни Супоницкий развозил своих детей по школам и секциям на машине с личным водителем. В день трагедии он вышел к лифту только с 10-летней дочерью, так как остальные дети заболели.

На этаже мужчину уже поджидал его знакомый Константин Козырев. Он заставил архитектора с дочкой встать на колени, после чего произвёл выстрел в своего бывшего друга. Громкие хлопки и крики девочки услышала в квартире жена убитого, затем домой вбежала дочка и в слезах рассказала, что в папу стреляли. Супруга архитектора сразу вызвала полицию и крикнула водителю на улице, чтобы поднялся проверить состояние мужа.

Они встретились на площадке у лифта, где и нашли мужчину уже мёртвым. Примерно через 10 минут жильцы с нижних этажей были эвакуированы из-за возгорания. Горела одна из квартир на втором этаже. Там вскоре нашли тело Козырева. Основная версия — убийца расправился с Супоницким, потому что тот должен был ему более 3 миллионов долларов, но не возвращал на протяжении нескольких лет.