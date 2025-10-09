В ДНР мужчина несколько часов пытал в гараже похищенную любовницу

В Енакиево задержали мужчину, подозреваемого в похищении человека. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ДНР, он обманом заманил свою знакомую в машину, предложив совместную поездку.

Задержание злоумышленника, который похитил свою любовницу. Видео © Telegram / Следком ДНР

Оказавшись в автомобиле, женщина была против своей воли увезена в неизвестном направлении. Злоумышленник заблокировал двери. Похититель удерживал жертву в гараже, где избил её, нанеся удары по голове и телу, а также сломал ей ногу ломом.

Спустя некоторое время мужчина отпустил похищенную. Медицинское обследование показало, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК.

По данным Mash на Донбассе, похищенной оказалась любовница злоумышленника.