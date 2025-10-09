Путин: РФ поддерживает стремление нынешних властей Афганистана к сотрудничеству

Россия выражает поддержку стремлениям нынешних властей Афганистана к сотрудничеству в вопросах борьбы с терроризмом и наркомафией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Россия — Центральная Азия.

«Мы видим сегодня, что действующие власти Афганистана проявляют готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах, в том числе это касается и борьбы с терроризмом и наркомафией. Безусловно, мы готовы поддержать эти стремления», — указал Путин.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин прибыл в Душанбе для участия во Втором саммите «Россия — Центральная Азия». Главу государства лично встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон во Дворце приемов «Кохи Сомон», где уже собрались лидеры Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана.

