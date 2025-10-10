Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты продают много вооружений Североатлантическому альянсу для дальнейшей отправки на Украину. Соответствующее заявление прозвучало в ходе встречи республиканца с лидером Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

«Мы продаём НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идёт на Украину», — заявил хозяин Белого дома.

Также в ходе встречи с президентом Финляндии Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия и Украина готовы приступить к переговорному процессу по урегулированию конфликта. По словам американского лидера, Москва и Киев имеют стимулы для обсуждения, а дипломатический процесс может начаться в «скором времени». Кроме того, как утверждает Трамп, Соединённые Штаты и Финляндия находятся в тесном взаимодействии по украинскому кризису.

В последнее время на Западе обсуждаются возможные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Ранее Трамп заявил, что по сути уже определился с вопросом отправки киевскому режиму этих вооружений. Российский лидер Владимир Путин дал понять, что если Белый дом решится на этот шаг, то перечеркнёт весь прогресс, который был достигнут в налаживании двустороннего диалога Москвы и Вашингтона. При этом практически все сходятся на том, что ракеты Tomahawk не смогут оказать сколь бы то ни было значительного влияние на ход конфликта, а ВС России обладают всеми средствами, чтобы сбивать их.