Советник президента РФ Юрий Ушаков выступил с жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского после его заявлений, касающихся поставок ракет Tomahawk и возможного выдвижения Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Мнение он высказал в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Ушаков назвал чудовищной мыслью слова Зеленского о поставках Томагавков.

Ушаков выразил крайнее удивление уровнем рассуждений украинского чиновника, отметив, что сама идея присуждения премии мира за содействие в вооружении выглядит абсурдной.

«То есть премия мира за предоставление оружия. Даже мысль какая-то чудовищная. Если в таких категориях люди мыслят, то это говорит о том, что они из себя представляют», — отметил политик.