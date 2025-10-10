Путин надеется, что Москва и Баку перевернули страницу после крушения самолёта

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, плохая страница в российско-азербайджанских отношениях осталась позади. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Душанбе, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.

Путин — о переговорах с Алиевым. Видео © Life.ru

Путин отметил, что с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым было достигнуто полное взаимопонимание относительно всесторонней поддержки объективного расследования. Он выразил убежденность в том, что данный этап успешно завершён, и теперь стороны могут сконцентрироваться на реализации значимых совместных проектов, отвечающих интересам обеих стран. Глава государства выразил надежду на то, что данный вопрос больше не будет вызывать затруднений.

«Надеюсь, эту страницу мы с Азербайджаном перевернём и пойдём дальше. И продолжим реализовывать наши проекты», — подчеркнул Путин.