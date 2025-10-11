Стало известно, когда ХАМАС может освободить всех живых заложников

Согласно документу о поэтапном выполнении соглашения о прекращении огня в секторе Газа, ХАМАС обязан передать Израилю всех живых заложников в период с воскресенья, 12 октября, до 06:00 понедельника (совпадает с мск), 13 октября. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Передача заложников, как отмечается, пройдёт при участии Международного комитета Красного Креста (МККК), без каких-либо церемоний или освещения в прессе.

По условиям документа, стороны берут на себя взаимные обязательства на 72-часовой период с момента прекращения огня. ХАМАС должен освободить всех заложников и передать тела погибших, а Израиль — предоставить посредникам полные списки палестинских заключённых. Проверкой данных займётся египетская делегация совместно с МККК, которая посетит тюрьмы Офер и Кциот, чтобы подтвердить имена палестинцев, подлежащих освобождению в рамках сделки.