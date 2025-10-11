Использование Украиной ракет Tomahawk для атак по России невозможно без непосредственного участия американских военных специалистов. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в интервью изданию «Газета.ru».

Парламентарий пояснил, что Соединённые Штаты всегда сохраняли оперативный контроль над этими ракетными комплексами даже при их передаче союзникам по НАТО. Он подчеркнул, что запуск ракет по территории России смогут осуществить исключительно американские экипажи, что будет означать прямое участие США в боевых действиях. Журавлёв добавил, что такие действия повлекут за собой все соответствующие последствия, включая возможность ответного удара по городам Штатов. Более того, у России есть такие возможности. Журавлёв напомним, что опыт уничтожения подобного орудия сохранился с СССР.

«На каждый «Томагавк» у нас найдётся своя система С-350, созданная, как известно, в качестве противодействия именно этому типу ракет. Для ПВО это цель несложная, хорошо изученная ещё со времён Советского Союза. Другое дело, что носить они могут и ядерные боеголовки, а это, извините, уже совершенно другой уровень противостояния — мало ли, что ВСУ туда подвесят», — подчеркнул Журавлёв.