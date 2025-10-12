Американская группа As I Lay Dying выступит в России впервые за шесть лет

Американская метал-группа As I Lay Dying возвращается в Россию после шестилетнего перерыва и даст концерты в Москве и Екатеринбурге в конце октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, As I Lay Dying отправляется в европейский тур в честь 20-летия альбома Shadows are Security, начиная его в России. Концерты станут первым появлением западных рок-музыкантов в РФ за три года. В Москве концерт пройдёт 30 октября на площадке VK Stadium.

В столице билеты на танцпол стоят 4,3 тысячи рублей, в фан-зону — 6,5 тысячи рублей. В Екатеринбурге, где группа выступит 31 октября в концертном зале «Свобода», доступны билеты на танцпол за 3,9 тысячи рублей и в VIP-зону — за 6,5 тысячи рублей.

Группа As I Lay Dying появилась в 2000 году в Сан-Диего, выпустила восемь альбомов и получила признание, включая победу в Ultimate Metal God от MTV2 и номинацию на премию Grammy в 2008 году.