Американская группа As I Lay Dying выступит в России впервые за шесть лет
Обложка © asilaydying.com
Американская метал-группа As I Lay Dying возвращается в Россию после шестилетнего перерыва и даст концерты в Москве и Екатеринбурге в конце октября. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, As I Lay Dying отправляется в европейский тур в честь 20-летия альбома Shadows are Security, начиная его в России. Концерты станут первым появлением западных рок-музыкантов в РФ за три года. В Москве концерт пройдёт 30 октября на площадке VK Stadium.
В столице билеты на танцпол стоят 4,3 тысячи рублей, в фан-зону — 6,5 тысячи рублей. В Екатеринбурге, где группа выступит 31 октября в концертном зале «Свобода», доступны билеты на танцпол за 3,9 тысячи рублей и в VIP-зону — за 6,5 тысячи рублей.
Группа As I Lay Dying появилась в 2000 году в Сан-Диего, выпустила восемь альбомов и получила признание, включая победу в Ultimate Metal God от MTV2 и номинацию на премию Grammy в 2008 году.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном концерте Канье Уэста в Москве в декабре. Однако представители «Лужников» эту информацию опровергли. Музыкант посетил Москву летом прошлого года. Американский рэпер прилетел в столицу на сорокалетие главного дизайнера своего бренда Yeezy Гоши Рубчинского, которое тот отпраздновал накануне.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.