Пакистан захватил 19 блокпостов на границе с Афганистаном

Военные Пакистана захватили 19 укреплённых пунктов на границе с Афганистаном, используемых террористами. Об этом сообщает Geo News со ссылкой на источник в службе безопасности. .

Захваченный опорный пункт. Видео © X / El Druso

В ходе зачистки военные уничтожили боевые группы, включая представителей талибов*, пытавшихся проникнуть через границу. Для поражения целей армия задействовала танки, артиллерию, авиацию и беспилотные аппараты, а также вооружение различного калибра. Старейшины племён провинции Хайбер-Пахтунхва выразили поддержку действиям сил безопасности.

«Террористические элементы пытаются разжечь войну против Пакистана, а текущие операции направлены исключительно против антипакистанских группировок в Афганистане», — отметили источники телеканала.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.