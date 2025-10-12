В Приангарье завершены поиски после столкновения катера и судна

В Листвянке в Иркутской области завершились поисковые работы после столкновения катера с судном. Об этом сообщили ТАСС в областном управлении МЧС РФ.

Операции проводились ночью, в настоящий момент работает следственно-оперативная группа, уточняющая количество пассажиров. Кроме того, в Восточно-сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что среди пассажиров катера были родственники и друзья судовладельца, туристов на борту не было.