На Сюткина завели уголовное дело из-за поста по инсценировке в Буче
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phanphen Kaewwannarat
Московские следователи возбудили уголовное дело против блогера Павла Сюткина из-за его публикации в соцсетях относительно событий в Буче. Ему вменяют публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.
По данным СК, в материале, размещённом в личном канале, содержатся недостоверные сведения о действиях Российской армии. На основании этих сообщений против Сюткина началось расследование, фигурант уже помещён под арест.
«Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Павла Сюткина стал его пост о действиях ВС РФ в Буче, который содержит ложные сведения», — рассказали РИА «Новости» в правоохранительных органах.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказал своё недоумение отсутствием интереса западных журналистов и СМИ к выяснению событий в Буче. Однако в ООН до этого обещали распространить обращение России по поводу инсценировки.
