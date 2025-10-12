На Сюткина завели уголовное дело из-за поста по инсценировке в Буче

Московские следователи возбудили уголовное дело против блогера Павла Сюткина из-за его публикации в соцсетях относительно событий в Буче. Ему вменяют публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.

По данным СК, в материале, размещённом в личном канале, содержатся недостоверные сведения о действиях Российской армии. На основании этих сообщений против Сюткина началось расследование, фигурант уже помещён под арест.

«Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Павла Сюткина стал его пост о действиях ВС РФ в Буче, который содержит ложные сведения», — рассказали РИА «Новости» в правоохранительных органах.