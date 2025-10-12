Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 05:53

На Сюткина завели уголовное дело из-за поста по инсценировке в Буче

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phanphen Kaewwannarat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phanphen Kaewwannarat

Московские следователи возбудили уголовное дело против блогера Павла Сюткина из-за его публикации в соцсетях относительно событий в Буче. Ему вменяют публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.

По данным СК, в материале, размещённом в личном канале, содержатся недостоверные сведения о действиях Российской армии. На основании этих сообщений против Сюткина началось расследование, фигурант уже помещён под арест.

«Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Павла Сюткина стал его пост о действиях ВС РФ в Буче, который содержит ложные сведения», — рассказали РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Захарова назвала полученный из ООН ответ по расследованию в Буче отпиской
Захарова назвала полученный из ООН ответ по расследованию в Буче отпиской

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказал своё недоумение отсутствием интереса западных журналистов и СМИ к выяснению событий в Буче. Однако в ООН до этого обещали распространить обращение России по поводу инсценировки.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • СК РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar