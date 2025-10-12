Хинштейн: В результате атаки БПЛА в Курской области ранен мужчина

В Курской области в результате атаки вражеского беспилотника на село Гирьи Беловского района получил ранение 41-летний местный житель. О происшествии в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, у пострадавшего диагностирована обширная рана правого плеча. Мужчину оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему уже оказали всю необходимую помощь.