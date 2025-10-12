Валдайский форум
12 октября, 18:17

Хинштейн: В результате атаки БПЛА в Курской области ранен мужчина

В Курской области в результате атаки вражеского беспилотника на село Гирьи Беловского района получил ранение 41-летний местный житель. О происшествии в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, у пострадавшего диагностирована обширная рана правого плеча. Мужчину оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему уже оказали всю необходимую помощь.

Ранее Александр Хинштейн заявил, что в результате удара украинского беспилотника пострадали двое взрослых и один подросток. Вследствие взрыва 15-летний юноша с минно-взрывной травмой был госпитализирован. Как позже пояснил губернатор, из-за угрозы со стороны беспилотников на трассе Рыльск — Льгов пришлось временно остановить движение. Ещё одним инцидентом стал удар дрона по дороге в Курской области, где женщина лишилась руки.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область
