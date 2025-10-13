Трамп пошутил над Мелони на саммите в Египте, спросив, кто эта женщина

Президент США Дональд Трамп шутливо поприветствовал премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Она стала единственной женщиной на саммите мира в египетском Шарм-эш-Шейхе.

«Кто эта женщина?» — сказал Трамп, а затем, улыбнувшись, подал Мелони руку и добавил: «Прекрасная женщина».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал комплимент Мелони. Однако турецкий лидер пошутил, что запретит ей курить. Итальянский премьер, улыбаясь, ответила, что осознаёт эту проблему и «не хочет никого убивать».