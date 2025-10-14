Станет достоянием России: Геммолог предрёк имя уникальному алмазу в 340 карат

Найденный в Архангельской области алмаз весом 340 карат — это крайне редкая и действительно уникальная находка. Драгоценный камень сформировался около 500 миллионов лет назад в эпоху суперконтинента Гондваны. Об этом рассказал Life.ru член Национальной Геммологической Ассоциации, геммолог Владимир Жидков.

Как пояснил специалист, крупными считаются алмазы от 10 карат, а от 50 карат — это уже особо крупные, редкие экземпляры, которым присваивают имена. Алмазы свыше 200 карат — уникальные, единичные. Речь именно о камнях с высокими ювелирными характеристиками, ведь крупные, но неювелирные алмазы (технические) встречаются не так уж редко.

«Ювелирно чистый алмаз свыше 200 карат — уникальная находка. Для официального признания его уникальным собирается специальная экспертная комиссия. Если решение будет положительным, камень становится достоянием России и не подлежит продаже, превращаясь в музейный экспонат, материальная оценка которого часто невозможна. Этот алмаз, несомненно, будет признан уникальным, и ему присвоят имя», — сказал геммолог.

Эксперт добавил, что его уникальность не только в размере, но и в том, что это идеальный белый алмаз с высокой чистотой и практически без трещин.

«Оценить такой объект по стандартному алгоритму (масса, цвет, чистота) невозможно — это требует работы целой комиссии. С научной же точки зрения он невероятно ценен, тут уже счёт не на деньги идёт. Никакие суммы назвать невозможно», — пояснил эксперт.

Согласно гипотезе, такие алмазы образуются на границе верхней и нижней мантии, на глубине около 600 км (в 4 раза глубже обычных), а их возраст — 450–650 млн лет. Они формировались в эпоху суперконтинента Гондваны. Есть предположение, что на поверхность их выносят не кимберлитовые трубки, а тектонические процессы. Даже будучи обломком более крупного кристалла, этот алмаз весом 340 карат — абсолютно уникальная находка.

В последние годы в России таких открытий становится больше благодаря новым технологиям добычи, позволяющим находить и сохранять столь крупные образцы.

Кстати, крупнейший в истории России алмаз ювелирного качества весом 468,30 карат добыли в начале года. Тот камень получил символическое название «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».