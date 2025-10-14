Молоко и развлечения с подвохом: Туристам назвали 5 наиболее частых схем обмана за границей

Путешествия — это всегда захватывающее приключение, полное новых впечатлений и открытий. Однако не стоит забывать, что, к сожалению, за границей можно столкнуться с различными схемами обмана, разработанными местными мошенниками. О пяти наиболее популярных схемах надувательства туристов рассказал Life.ru Travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко.

1. Непал: купить молоко и немного риса

Катманду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NCREATIVES

В Непале люди очень дружелюбные. Поэтому поначалу вы не сразу понимаете, что человек, вызвавшийся вам помочь, на самом деле нацелился на ваши деньги.

Бывает, что где-нибудь в храме, да и просто на улице, к вам подходит кто-то из местных и показывает, как правильно совершить тот или иной ритуал или же просто рассказывает, куда лучше сходить. Этот человек даже доведёт вас до какой-нибудь спрятанной в закоулках достопримечательности, которую вы сами точно не нашли бы. Взамен он просит всего лишь купить ему немного риса или молока. «Конечно, это ведь точно не будет стоить дорого», — думаете вы и послушно идёте в магазин. И вот тут-то и кроется обман.

«Пара кило риса, молока и ещё какая-то мелочь в местной лавке вдруг оказываются дороже, чем в элитном магазине. Причём из-за разницы курсов валют многие даже не догадываются, что только что отдали просто баснословную сумму. Примечательно, что часто этим помышляют дети», — рассказал турагент.

Понятно, туристу не всегда придёт в голову, что улыбчивый ребёнок, которому нечего есть, на самом деле работает в связке с хозяином лавки и вообще является частью организации, которая использует его для сбора денег у иностранцев. Чтобы избежать недоразумений, лучше игнорировать такие просьбы. А если вам хочется помочь местным ребятишкам, то лучше оказывать помощь через проверенные благотворительные организации, которые действительно занимаются помощью нуждающимся.

2. Турция: чистка обуви

Чистка обуви в Турции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Feel good studio

В Турции популярной схемой обмана являются «обувные мошенники». Вы можете просто гулять по улице и увидеть, как чистильщик обуви, идущий впереди, вдруг уронил свою щётку. Как человек вежливый, вы её поднимете, а чистильщик, в знак благодарности, тут же начнёт вам чистить обувь. Не соглашайтесь на эту уловку. Потому что сразу после этого вам предъявят счёт за чистку обуви. И это будет явно не мелочь, а вполне себе заметная сумма. Причем формально вы ничего не сможете возразить: ваша обувь чистая — услуга оказана. А уж то, что вы не удосужились заранее поинтересоваться, сколько стоит такая «благодарность», — исключительно ваша проблема.

3. Египет: не дают слезть с верблюда

Фото © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

Старая приманка, которая тем не менее до сих пор работает. В Египте одной из самых известных схем обмана является ситуация с верблюдами. Вам называют символическую сумму за возможность покататься на верблюде. Однако когда уже после прогулки вы хотите слезть с животного, то выясняется, что за эту опцию нужно заплатить отдельно. И сумма будет намного выше, чем за сами «покатушки». Если учесть, что самостоятельно спрыгнуть с верблюда вы вряд ли сможете, приходится платить. Это же касается просто возможности сфотографироваться на верблюде. Само фото может быть бесплатным, а вот за возможность слезть с верблюда с вас будут просить деньги.

4. Индия: таксисты и «переполненные отели»

Фото © Shutterstock / FOTODOM / dhar.india.99

Ещё одна известная схема, которая повсеместно практикуется в Индии. Таксист, который везёт вас из аэропорта в отель, начинает звонить на ресепшн — якобы уточнить точный адрес, а потом вдруг сообщает, что номера в гостиницу разобраны. Но, успокаивает таксист, нет никакой проблемы, он вас сейчас отвезёт в другой отель, который даже лучше. Понятно, что это лишь уловка, чтобы отвезти вас в другой, часто более дорогой отель, с которым у таксиста есть договорённость. Чтобы не попасться на этот трюк, лучше заказывать трансфер непосредственно в отеле. Или же перезванивать на ресепшн самостоятельно.

5. Индия, Вьетнам, Таиланд, Мексика и прочие страны: экскурсии с «друзьями»

Фото © Shutterstock / FOTODOM / SSTK 4K

Во многих странах к вам может подойти кто-то из местных и начать рассказывать о той или иной достопримечательности. Причём некоторые такие «экскурсоводы» даже говорят по-русски и всячески заверять вас в дружеских чувствах и любви к России. Даже не сомневайтесь: этот гид точно попросит у вас вовсе не символические деньги за такое сопровождение. И ваши отговорки, что вы не просили ничего рассказывать и показывать, действовать не будут.

