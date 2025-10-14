Смертоносное пойло забрало ещё одну жизнь в Петербурге, четверо в больнице

Случаи отравления суррогатным спиртом впервые зарегистрировали в Санкт-Петербурге. От отравления метанолом уже пострадали четверо человек, ещё одна женщина скончалась. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В Центр острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе за чуть более чем месяц поступило не менее пяти человек с идентичными признаками отравления опасной спиртосодержащей жидкостью. Это составляет половину среднего годового показателя для данного медицинского учреждения. В НИИ подтвердили смерть одной из пациенток, 55-летней жительницы Санкт-Петербурга.

Напомним, что в Ленинградской области произошли массовые отравления самогоном со смертельным исходом. Продукция продавалась по цене 100 рублей в использованных водочных бутылках. Первоначально была задержана 60-летняя женщина, работавшая педагогом-дефектологом, у которой приобрели алкоголь первые пострадавшие. Позже выяснилось, что в подпольной торговле участвовали и другие лица. По последним данным, количество погибших от отравления выросло до 45. Такие показатели являются рекордными для региона.