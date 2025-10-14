На Украине загорелась нефтебаза в Черниговской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /hxdbzxy
На территории нефтебазы, расположенной в Черниговской области Украины, вспыхнул пожар. Об этом уведомило оперативное командование «Север» Вооружённых сил Незалежной.
Согласно информации, размещенной на официальной странице командования в социальной сети, инцидент произошёл в Нежинском районе.
Ранее Life.ru рассказывал, как здание украинского правительства в Киеве оказалось охвачено огнём. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, подтвердив факт повреждений правительственного здания, возложила на Москву ответственность за целенаправленный удар по кабинету министров. Российское оборонное ведомство, в свою очередь, сообщило о поражении в столице Украины промышленного объекта «Киев-67» и логистического центра «СТС-ГРУПП», особо отметив, что другие объекты в Киеве ударам не подвергались.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.