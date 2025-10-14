На Украине загорелась нефтебаза в Черниговской области

На территории нефтебазы, расположенной в Черниговской области Украины, вспыхнул пожар. Об этом уведомило оперативное командование «Север» Вооружённых сил Незалежной.

Согласно информации, размещенной на официальной странице командования в социальной сети, инцидент произошёл в Нежинском районе.