14 октября, 09:26

На Украине загорелась нефтебаза в Черниговской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /hxdbzxy

На территории нефтебазы, расположенной в Черниговской области Украины, вспыхнул пожар. Об этом уведомило оперативное командование «Север» Вооружённых сил Незалежной.

Согласно информации, размещенной на официальной странице командования в социальной сети, инцидент произошёл в Нежинском районе.

Гипермаркет в Донецке загорелся в результате ударов ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, как здание украинского правительства в Киеве оказалось охвачено огнём. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, подтвердив факт повреждений правительственного здания, возложила на Москву ответственность за целенаправленный удар по кабинету министров. Российское оборонное ведомство, в свою очередь, сообщило о поражении в столице Украины промышленного объекта «Киев-67» и логистического центра «СТС-ГРУПП», особо отметив, что другие объекты в Киеве ударам не подвергались.

