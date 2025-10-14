В Кремле оценили вероятность встречи Путина и спасённого из плена ХАМАС Харкина

Встреча президента России Владимира Путина с уроженцем Донбасса, освобождённым из плена ХАМАС, Максимом Харкиным на данный момент не запланирована. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока таких планов нет. Мы разделяем общую радость по случаю того, что Харкин на свободе», — сказал представитель Кремля.