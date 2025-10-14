Сектор Газа
14 октября, 09:29

В Кремле оценили вероятность встречи Путина и спасённого из плена ХАМАС Харкина

Обложка © Life.ru, ХАМАС

Встреча президента России Владимира Путина с уроженцем Донбасса, освобождённым из плена ХАМАС, Максимом Харкиным на данный момент не запланирована. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока таких планов нет. Мы разделяем общую радость по случаю того, что Харкин на свободе», — сказал представитель Кремля.

Ранее движение ХАМАС заявило о готовности освободить заложников 13 октября в обмен на освобождение около двух тысяч палестинских заключённых из израильских тюрем. Первой была освобождена группа из семи человек. Тогда Красному Кресту передали и Максима Харкина, чьи близкие родственники являются гражданами России. Мать освобождённого Наталья Харкина выразила благодарность Владимиру Путину за спасение её сына. Она также заявила, что семья планирует приехать в Москву, чтобы лично поблагодарить главу государства.

