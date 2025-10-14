Живущий на Украине бизнесмен Мунтяну может стать премьер-министром Молдавии

В Молдавии пост премьер-министра может занять бизнесмен Александр Мунтяну. С соответствующей инициативой выступила правящая в стране партия «Действие и солидарность» (ПДС), кандидатура предпринимателя будет предложена на рассмотрение президенту Майе Санду. Об этом сообщил в соцсети спикер парламента Игорь Гросу.

«Партия «Действие и солидарность» дождётся утверждения Конституционным судом мандатов депутатов и созыва заседания парламента президентом. После формирования парламентских фракций мы представим главе государства кандидатуру Александра Мунтяну, бизнесмена, руководителя Французского альянса Молдавии на должность премьер-министра», — пояснил он.

Как утверждают некоторые СМИ, Мунтяну проживает на Украине. Его мнение по поводу возможного назначения пока неизвестно. При этом действующий глава правительства Молдавии Дорин Речан уже заверил, что не хочет продолжать выполнять свои обязанности.