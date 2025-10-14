Зеленский обратился к главкому ВСУ для поиска замены мэру Одессы

Главарь киевского режима Владимир Зеленский поручил провести проверку относительно целесообразности введения военной администрации в Одессе вместо действующего мэра Геннадия Труханова. Соответствующее обращение он направил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и главе Одесской областной военной администрации (ОВА) Олегу Киперу.

«Мною отправлены письма главнокомандующему Сырскому и председателю Одесской ОВА Киперу с просьбой проверить приведённую информацию и при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования», — сообщил Зеленский.

Политик негодует, что решение о создании военных администраций он принимает по представлению областных администраций или военного командования, а по Одессе до сих пор такие представления не вносились.