Зеленский обратился к главкому ВСУ для поиска замены мэру Одессы
Главарь киевского режима Владимир Зеленский поручил провести проверку относительно целесообразности введения военной администрации в Одессе вместо действующего мэра Геннадия Труханова. Соответствующее обращение он направил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и главе Одесской областной военной администрации (ОВА) Олегу Киперу.
«Мною отправлены письма главнокомандующему Сырскому и председателю Одесской ОВА Киперу с просьбой проверить приведённую информацию и при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования», — сообщил Зеленский.
Политик негодует, что решение о создании военных администраций он принимает по представлению областных администраций или военного командования, а по Одессе до сих пор такие представления не вносились.
13 октября Труханов заявлял о намерениях Зеленского отнять у него гражданство под предлогом наличия у него российского паспорта. Сам мэр обвинения отрицает и ссылается на многократные проверки спецслужб с 2014 года. Но уже 14 октября петиция с призывом отнять у мэра Труханова украинский паспорт набрала необходимые голоса. Зеленский уже подписал указ о лишении мэра Одессы украинского гражданства. Аналогичные указы подписаны в отношении экс-депутата Олега Царёва и родившегося в Херсоне артиста балета Сергея Полунина.
