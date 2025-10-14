Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 13:41

Ради пиара? Раскрыты истинные мотивы Трампа при проведении мирного саммита в Египте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Встреча на высшем уровне в Египте, организованная президентом США Дональдом Трампом, преследовала цель усиления его личного влияния, а не продвижения интересов Израиля. Именно по этой причине премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху не принял участие в мероприятии в Шарм-эш-Шейхе, фактически дистанцировавшись от мирных переговоров. Политолог Дмитрий Ежов раскрыл мотивы поведения американского лидера и его взаимоотношения с Нетаньяху.

По мнению эксперта, истинная цель Трампа заключалась в укреплении собственной легитимности. Политолог акцентировал внимание на знаковом характере предложенной мирной инициативы. Кроме того, Ежов напомнил о многолетней роли Израиля как инструмента реализации американской политики в регионе.

«Израиль по большому счёту всегда был и остаётся инструментом США на Ближнем Востоке. С помощью Израиля Соединённые Штаты Америки сохраняют баланс на Ближнем Востоке и сохраняет свою зону интересов», — приводит 360.ru слова специалиста.

Политолог проанализировал ситуацию, в которой Трамп присвоил себе роль миротворца, оставив израильского премьера в тени. Ежов предположил, что в основе сделки лежат финансовые мотивы. По словам эксперта, американский лидер склонен рассматривать многие вопросы именно как сделки.

Сценарии развития: Как завершение войны в Газе при Трампе повлияет на регион
Сценарии развития: Как завершение войны в Газе при Трампе повлияет на регион

Напомним, что накануне на саммите в Шарм-эш-Шейхе Трамп подписал соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа с участием представителей Египта, Катара и Турции. Американский лидер считает, что это приведёт к завершению конфликта на Ближнем Востоке. Нынешний глава Белого дома даже получил похвалу от предыдущего руководителя американской администрации.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Египет
  • Израиль
  • Биньямин Нетаньяху
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar