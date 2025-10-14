Ради пиара? Раскрыты истинные мотивы Трампа при проведении мирного саммита в Египте

Встреча на высшем уровне в Египте, организованная президентом США Дональдом Трампом, преследовала цель усиления его личного влияния, а не продвижения интересов Израиля. Именно по этой причине премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху не принял участие в мероприятии в Шарм-эш-Шейхе, фактически дистанцировавшись от мирных переговоров. Политолог Дмитрий Ежов раскрыл мотивы поведения американского лидера и его взаимоотношения с Нетаньяху.

По мнению эксперта, истинная цель Трампа заключалась в укреплении собственной легитимности. Политолог акцентировал внимание на знаковом характере предложенной мирной инициативы. Кроме того, Ежов напомнил о многолетней роли Израиля как инструмента реализации американской политики в регионе.

«Израиль по большому счёту всегда был и остаётся инструментом США на Ближнем Востоке. С помощью Израиля Соединённые Штаты Америки сохраняют баланс на Ближнем Востоке и сохраняет свою зону интересов», — приводит 360.ru слова специалиста.

Политолог проанализировал ситуацию, в которой Трамп присвоил себе роль миротворца, оставив израильского премьера в тени. Ежов предположил, что в основе сделки лежат финансовые мотивы. По словам эксперта, американский лидер склонен рассматривать многие вопросы именно как сделки.