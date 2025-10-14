Торговая пауза: Политолог раскрыла причины отказа Китая от телефонного разговора с США

После появления информации о введении Соединёнными Штатами новых тарифных ограничений в отношении Китая, Пекин отказался от проведения телефонных переговоров с США. Политолог и участник экспертного клуба «Дигория» Инна Рудая поделилась своим видением текущего состояния американо-китайских отношений.

«Торговое противостояние между США и Китаем вновь обострилось. На прошлой неделе Пекин расширил меры экспортного контроля над редкоземельными металлами, чем вызвал ожидаемую реакцию Дональда Трампа – американский президент назвал действия Китая «враждебными» и пригрозил Поднебесной 100-процентными пошлинами», – пояснила эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

По её мнению, правительство КНР объясняет введение новых ограничений на экспорт товаров двойного назначения необходимостью защиты государственной безопасности и законных прав страны. Пекин подчёркивает, что после мадридской встречи, где стороны достигли соглашения о предотвращении эскалации конфликта, США предприняли ряд шагов, противоречащих «духу договорённостей». В частности, речь идёт о включении китайских компаний в санкционные списки и расширении экспортного контроля.

Отказ Пекина от телефонных переговоров можно интерпретировать как вопрос соблюдения дипломатического протокола и достоинства. Немедленное согласие на разговор могло бы быть воспринято как попытка давления на Китай с целью получить отчёт о его действиях. Кроме того, большинство новых мер вступает в силу только 1 декабря, что оставляет время для проведения переговоров.