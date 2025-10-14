Сектор Газа
Регион
14 октября, 15:08

Прокурор на суде зачитал Момотову цитату из его пособия по борьбе с коррупцией

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Бывший судья Верховного суда Виктор Момотов использовал цитату императрицы Елизаветы Петровны о борьбе с коррупцией в своём пособии для судей «Противодействие коррупции в судебной деятельности», которое было написано и издано в 2024 году. Об ироническом высказывании Момотова заявил представитель генпрокуратуры, начав свои прения в Останкинском районном суде Москвы.

Сам глава Совета судей заявил, что в его собственности находится лишь квартира, дом и автомобиль, и выразил опасение, что происходящее бросает тень на всю судебную систему.

«За 16 лет я здесь ничего больше не приобрёл», — заявил Момотов.

Суд постановил изъять у отставного судьи ВС РФ Момотова 9 млрд рублей

Напомним, что в суде рассматривается иск Генеральной прокуратуры о передаче государству активов стоимостью 9 миллиардов рублей, в числе которых сеть бизнес-отелей Marton. Имущество связывают с Виктором Момотовым, которого подозревают в связях с организованной преступной группой и незаконном обогащении. Момотов отрицает все обвинения и заявляет, что иск фактически разрушил его жизнь. Недавне он был госпитализирован с судебного заседания.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Наталья Афонина
