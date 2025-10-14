Прокурор на суде зачитал Момотову цитату из его пособия по борьбе с коррупцией

Бывший судья Верховного суда Виктор Момотов использовал цитату императрицы Елизаветы Петровны о борьбе с коррупцией в своём пособии для судей «Противодействие коррупции в судебной деятельности», которое было написано и издано в 2024 году. Об ироническом высказывании Момотова заявил представитель генпрокуратуры, начав свои прения в Останкинском районном суде Москвы.

Сам глава Совета судей заявил, что в его собственности находится лишь квартира, дом и автомобиль, и выразил опасение, что происходящее бросает тень на всю судебную систему.

«За 16 лет я здесь ничего больше не приобрёл», — заявил Момотов.