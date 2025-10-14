Спасённый из плена ХАМАС Харкин хочет приехать в РФ для получения гражданства

Уроженец Донбасса, недавно освобождённый из плена в секторе Газа, Максим Харкин намерен получить российское гражданство. Об этом РИА «Новости» рассказала его мать Наталья.

«Мы обязательно сделаем это. Он очень хочет российский паспорт. Он его всегда хотел», — сказала она.

По словам Натальи Харкиной, Максим давно стремился получить российский паспорт, но до плена это было затруднительно из-за необходимости поездки в Донецк для сбора документов. Сейчас он намерен приехать в Россию, чтобы окончательно закрыть этот вопрос. Поездка в Москву запланирована на период после восстановления здоровья.

«Мы обязательно поедем в Россию. Я не могу сказать сейчас, когда конкретно это произойдёт. Все зависит от физического состояния Максима. Как только он немного наберёт массу, придёт в себя и будет способен перенести перелёт, мы хотим приехать», — добавила Наталья.

Мать Максима объяснила, что за время плена сын сильно похудел — на 30 килограммов. Она подчеркнула, что условия содержания были крайне тяжёлыми, однако от подробностей воздержалась.