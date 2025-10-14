Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 15:15

Спасённый из плена ХАМАС Харкин хочет приехать в РФ для получения гражданства

Обложка © stories.bringthemhomenow.net

Обложка © stories.bringthemhomenow.net

Уроженец Донбасса, недавно освобождённый из плена в секторе Газа, Максим Харкин намерен получить российское гражданство. Об этом РИА «Новости» рассказала его мать Наталья.

«Мы обязательно сделаем это. Он очень хочет российский паспорт. Он его всегда хотел», сказала она.

По словам Натальи Харкиной, Максим давно стремился получить российский паспорт, но до плена это было затруднительно из-за необходимости поездки в Донецк для сбора документов. Сейчас он намерен приехать в Россию, чтобы окончательно закрыть этот вопрос. Поездка в Москву запланирована на период после восстановления здоровья.

«Мы обязательно поедем в Россию. Я не могу сказать сейчас, когда конкретно это произойдёт. Все зависит от физического состояния Максима. Как только он немного наберёт массу, придёт в себя и будет способен перенести перелёт, мы хотим приехать», — добавила Наталья.

Мать Максима объяснила, что за время плена сын сильно похудел — на 30 килограммов. Она подчеркнула, что условия содержания были крайне тяжёлыми, однако от подробностей воздержалась.

В Кремле оценили вероятность встречи Путина и спасённого из плена ХАМАС Харкина
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и спасённого из плена ХАМАС Харкина

Напомним, что ХАМАС заявил о готовности обменять заложников 13 октября на освобождение около 2000 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Первой была освобождена группа из семи человек. На свободу вышел и Максим Харкин, родственники которого имеют российское гражданство. Его мать Наталья Харкина поблагодарила президента Владимира Путина за спасение сына и сообщила о планах семьи приехать в Москву, чтобы лично выразить признательность главе государства.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • хамас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar