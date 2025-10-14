Спасённый из плена ХАМАС Харкин хочет приехать в РФ для получения гражданства
Обложка © stories.bringthemhomenow.net
Уроженец Донбасса, недавно освобождённый из плена в секторе Газа, Максим Харкин намерен получить российское гражданство. Об этом РИА «Новости» рассказала его мать Наталья.
«Мы обязательно сделаем это. Он очень хочет российский паспорт. Он его всегда хотел», — сказала она.
По словам Натальи Харкиной, Максим давно стремился получить российский паспорт, но до плена это было затруднительно из-за необходимости поездки в Донецк для сбора документов. Сейчас он намерен приехать в Россию, чтобы окончательно закрыть этот вопрос. Поездка в Москву запланирована на период после восстановления здоровья.
«Мы обязательно поедем в Россию. Я не могу сказать сейчас, когда конкретно это произойдёт. Все зависит от физического состояния Максима. Как только он немного наберёт массу, придёт в себя и будет способен перенести перелёт, мы хотим приехать», — добавила Наталья.
Мать Максима объяснила, что за время плена сын сильно похудел — на 30 килограммов. Она подчеркнула, что условия содержания были крайне тяжёлыми, однако от подробностей воздержалась.
Напомним, что ХАМАС заявил о готовности обменять заложников 13 октября на освобождение около 2000 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Первой была освобождена группа из семи человек. На свободу вышел и Максим Харкин, родственники которого имеют российское гражданство. Его мать Наталья Харкина поблагодарила президента Владимира Путина за спасение сына и сообщила о планах семьи приехать в Москву, чтобы лично выразить признательность главе государства.
