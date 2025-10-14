«От него осталась одна треть»: Вызволенный из плена ХАМАС донбассец потерял 30 кг

Уроженец Донбасса Максим Харкин, который был вызволен из плена в секторе Газа, потерял 30 килограммов за всё время вынужденного заточения. Об этом рассказала его мать Наталья в беседе с РИА «Новости». Она добавила, что условия содержания сына в плену были кошмарные, деталями она делиться не стала.

«От него осталась одна треть. Он похудел на 30 килограмм, кожа да кости. Но он молодец, держится. Всё хорошо. Он в хороших руках», — сказала женщина.

По её словам, сын выглядит ужасно истощённым, очень бледным, однако по-прежнему верит в лучшее и держится благодаря силе своего характера.