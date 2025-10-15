Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 08:32

Мать Лерчек вышла на связь с заявлением после серьёзной травмы внука

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Младшего сына блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) выписали из медицинского учреждения после полученной травмы, однако теперь мальчику предстоит пройти длительное восстановление. Об этом сообщила мать блогерши в запрещённой социальной сети.

Сын Лерчек. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Сын Лерчек. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Мать Лерчек рассказала о состоянии внука. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

«Всем спасибо за ваши переживания, Лёвушка дома, врачи дают полгода на полное восстановление лёгких. И спасибо за ваши поздравления с днём рождения Леры. Она уже больше года на домашнем аресте», — заявила Эльвира Феопентова.

Мать блогерши также опубликовала трогательное видео, где внуки исполняют песню в честь 33-летия Валерии.

Дети блогерши поздравили её с днём рождения. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Напомним, что Лев получил серьёзное повреждение лёгких в результате бытового несчастного случая, когда на него упал стол во время игры с братом. Мальчик был экстренно госпитализирован и прооперирован, а на следующий день медики удалили ему дренаж из лёгких, после чего состояние стабилизировалось. Для присутствия в больнице Валерия Чекалина получила специальное разрешение от следователя, ведущего её дело.

Трёхлетний сын Лерчек выписан из больницы после сложнейшей операции на лёгких
Трёхлетний сын Лерчек выписан из больницы после сложнейшей операции на лёгких
В настоящее время Валерия Чекалина содержится под домашним арестом в связи с обвинениями в незаконном выводе денежных средств из Российской Федерации. По данным следствия, блогер использовала схему продажи онлайн-курсов для перевода активов за рубеж. Было установлено, что она заключала соглашения с иностранной компанией и осуществляла переводы на её банковские счета. Для сокрытия реальной природы данных транзакций, Чекалина предоставляла органам валютного контроля недостоверную информацию. Общий объем выведенных средств оценивается в 251 миллион рублей.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar