Мать Лерчек вышла на связь с заявлением после серьёзной травмы внука

Младшего сына блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) выписали из медицинского учреждения после полученной травмы, однако теперь мальчику предстоит пройти длительное восстановление. Об этом сообщила мать блогерши в запрещённой социальной сети.

Сын Лерчек. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Мать Лерчек рассказала о состоянии внука. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

«Всем спасибо за ваши переживания, Лёвушка дома, врачи дают полгода на полное восстановление лёгких. И спасибо за ваши поздравления с днём рождения Леры. Она уже больше года на домашнем аресте», — заявила Эльвира Феопентова.

Мать блогерши также опубликовала трогательное видео, где внуки исполняют песню в честь 33-летия Валерии.

Дети блогерши поздравили её с днём рождения. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Напомним, что Лев получил серьёзное повреждение лёгких в результате бытового несчастного случая, когда на него упал стол во время игры с братом. Мальчик был экстренно госпитализирован и прооперирован, а на следующий день медики удалили ему дренаж из лёгких, после чего состояние стабилизировалось. Для присутствия в больнице Валерия Чекалина получила специальное разрешение от следователя, ведущего её дело.

В настоящее время Валерия Чекалина содержится под домашним арестом в связи с обвинениями в незаконном выводе денежных средств из Российской Федерации. По данным следствия, блогер использовала схему продажи онлайн-курсов для перевода активов за рубеж. Было установлено, что она заключала соглашения с иностранной компанией и осуществляла переводы на её банковские счета. Для сокрытия реальной природы данных транзакций, Чекалина предоставляла органам валютного контроля недостоверную информацию. Общий объем выведенных средств оценивается в 251 миллион рублей.