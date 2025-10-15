Адвокат Киркорова пообещал громкое заявление по делу против каменщика из Петербурга

У певца Филиппа Киркорова «очень интересная позиция» по иску к предпринимателю из Санкт-Петербурга Георгию Барановскому, сообщил адвокат артиста Роман Кузькин в комментарии NEWS.ru. По его словам, заявление Киркорова будет сделано публично и «получит большой резонанс по всей стране».

«Мы готовимся, нужно быть осторожными в формулировках, подходим к делу ответственно. У моего доверителя будет очень интересная позиция. Предполагается, что это будет очень серьёзно, на всю страну», — подчеркнул Кузькин.

Адвокат представляет интересы Киркорова в судебном разбирательстве против каменщика Барановского, который занимался отделкой мрамором его апартаментов в Филипповском переулке в Москве. Артист утверждает, что работы были выполнены некачественно, и требует взыскать с подрядчика 10,9 миллиона рублей.

В свою очередь, Барановский не исключает подачи встречного иска против певца. Он настаивает, что выполнил отделку добросовестно и даже снизил стоимость услуг — по его словам, вместо рыночных 30 миллионов рублей взял около 13 миллионов.

Филипп Киркоров не впервые оказывается в центре судебных споров — за последние годы артист неоднократно фигурировал в громких процессах как истец, так и ответчик. Одним из самых известных эпизодов стала история 2010 года, когда певец в ходе репетиции на съёмках обругал и ударил режиссёра телепрограммы «Золотой граммофон» Марину Яблокову. Тогда Киркоров публично извинился, сославшись на психическое расстройство, и дело удалось урегулировать мирным путём. В 2021 году Киркоров оказался в центре другого громкого спора — с дизайнером по поводу аренды и оформления его апартаментов. В том же году певец судился с турецкой гостиницей, где, по его словам, ему не оказали оплаченные услуги. Кроме того, артист регулярно становится объектом имущественных претензий: в 2022 году судебные приставы арестовали несколько автомобилей Киркорова за долги, которые позже были погашены.

Нынешний конфликт с каменщиком Георгием Барановским — продолжение череды хозяйственных споров, в которых Киркоров, как правило, выступает инициатором и добивается компенсации за, по его мнению, некачественно выполненные работы или нанесённый ущерб имиджу.