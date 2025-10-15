Госдума предложила ввести «карту соотечественника» для поддержки русских за рубежом

Госдума рекомендовала правительству рассмотреть возможность создания «карты российского соотечественника» — нового механизма поддержки русскоязычных граждан, проживающих за пределами России. Соответствующее предложение содержится в проекте заявления нижней палаты парламента о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении россиян.

В документе говорится, что правительству РФ предлагается проработать «дополнительные инструменты поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом», включая совершенствование правового режима репатриации и повышение эффективности программы добровольного переселения в Россию.

Отдельно депутаты предложили рассмотреть возможность введения «карты российского соотечественника» — аналога статуса, который предоставлял бы определённые льготы и упрощённые механизмы взаимодействия с российскими органами власти и организациями.

Кабинет министров должен проинформировать Госдуму о результатах этой работы до 1 декабря 2025 года.

Притеснение русских в Латвии

После начала конфликта на Украине Латвия ужесточила политику в отношении российских граждан и русскоязычного населения. За последние два года в стране приняли ряд законов, ограничивающих права россиян и носителей русского языка.

С 2023 года в Латвии действует закон, согласно которому граждане России, проживающие в стране на основании вида на жительство, обязаны подтвердить знание латышского языка. Те, кто не прошёл экзамен, рискуют потерять право на проживание. Власти также перестали продлевать ВНЖ тем, кто не выполнил требование, и начали массово рассматривать дела о выдворении.

Помимо этого, русскоязычные школы в стране постепенно переходят на обучение исключительно на латышском языке, а использование русского в официальных мероприятиях и документах ограничено.

В 2024 году Рига запретила публичные мероприятия 9 мая, а также демонстрацию символики, связанной с советским прошлым. Эти меры вызвали неоднозначную реакцию в обществе и осуждение со стороны российских властей, которые называют происходящее «дискриминацией по языковому и национальному признаку».

По данным МИД РФ, в Латвии проживает около 400 тысяч русскоязычных граждан и лиц с российскими корнями — это более 20% населения страны. Многие из них остаются «негражданами» и фактически лишены части политических прав, включая возможность участвовать в выборах. А на днях Латвия решила депортировать более 800 граждан РФ за нарушение миграционных правил.

Москва неоднократно призывала Ригу отказаться от дискриминационных мер и обеспечивать права русскоязычного населения в соответствии с международными нормами.