Что мешало «Весне на Заречной улице»: 10 фактов о культовом фильме СССР времён оттепели

«Весна на Заречной улице» — советский фильм режиссёров Феликса Миронера и Марлена Хуциева. В массовом сознании он стал символом периода оттепели. Это 11 лет от смерти Сталина в 1953 году и до отставки Хрущёва в 1964-м. В сознании советских граждан укрепилась уверенность: при оттепели можно было говорить, писать, делать и снимать всё что хочется, не опасаясь ГУЛАГа. Отчасти это правда. И фильм «Весна на Заречной улице» стал символом победы над цензурой. Рассказываем факты о картине, которые подтверждают это.

Чиновники были против «Весны на Заречной улице»

«Весна на Заречной улице» считалась большим риском, потому что главный герой занят «не тем». Фото © ТАСС / Лизунов Юрий, Чумичев Александр

«Весна на Заречной улице» рассказывает о выпускнице пединститута Татьяне Левченко, которая приезжает в Запорожье учить сталеваров грамоте в вечерней школе рабочей молодёжи. Главный герой — ударник Александр Савченко. По сюжету он прогуливает школу, пьёт спиртное и больше волнуется о своей любви к Татьяне, чем о работе. Марлен Хуциев чудом убедил бюрократов дать фильму зелёный свет. Он доказал, что фильм показывает настоящую жизнь, а также вырезал все упоминания КПСС из сценария.

Исполнитель главной роли обучался металлургии

Ударника-сталевара Сашу Савченко сыграл известный на тот момент актёр Николай Рыбников. Он должен был вжиться в роль. Для этого специально в Запорожье познакомился с настоящим металлургом и обучался у него данной профессии. Дружба Рыбникова и его учителя, 23-летнего Григория Пометуна, продолжилась и после съёмок фильма. Актёр каждый год поздравлял сталевара с Днём металлурга и приезжал к нему в Запорожье.

Нина Иванова вообще не хотела сниматься в кино

Актриса, которая исполнила главную роль в фильме «Весна на Заречной улице», не хотела сниматься. Фото © Кадр из фильма «Весна на Заречной улице», режиссёры Марлен Хуциев, Феликс Миронер, сценарист Феликс Миронер / Kinopoisk

А вот Таню Левченко сыграла не очень известная Нина Иванова. До «Весны на Заречной улице» она играла в кино только два раза. В детстве — в картине «Жила-была девочка» 1944 года о жизни в блокадном Ленинграде. Потом — в дипломной работе подруги, короткометражном фильме «Надя». Сниматься профессионально Нина Иванова не очень хотела, но Марлен Хуциев уговорил её. Для главной роли им нужен был человек, который показал бы лёгкую неопытность педагога.

Обсценная шутка Хуциева

Марлен Хуциев оказался тем ещё шутником! Однажды они с Феликсом Миронером отсняли сцену, записали всё на плёнку и отправили бобину на студию. Это не 2025 год с облачными хранилищами и тиктоками. В такой ситуации «киноляп» уже не исправишь. И Хуциев решил подшутить над коллегой. Он, как настоящий граффити-художник, написал матерное ругательство в локации съёмок. Миронер был в ужасе. Феликс подумал, что надпись попала в отснятый материал. Марлен сжалился над ним и сказал правду.

Съёмочная группа спала меньше пяти часов в день

«Весна на Заречной улице» снималась весело и на кураже. В том числе — без сна. Фото © Кадр из фильма «Весна на Заречной улице», режиссёры Марлен Хуциев, Феликс Миронер, сценарист Феликс Миронер / Kinopoisk

Мы преувеличили, когда сказали о пяти часах... Возможно, участники съёмочной группы не могли и трёх часов поспать. Работали почти круглосуточно. После дня съёмок планировали следующий. А после составления планов занимались «тимбилдингом» в кафе и закусочных — с приличным количеством спиртного. Между собой все, кроме Миронера и Хуциева, фильм называли «Без сна на Заречной улице».

Снежные пейзажи чуть не сняли в Сибири

Запорожье в 2025 году находится южнее Новосибирска. Так было и при Советском Союзе. Следовательно, снег там лежал не так долго, как в Москве или Сибири. А сюжет фильма был завязан на большом количестве снега. И, когда надо было снимать снежные эпизоды, Запорожье захлестнула оттепель. Феликс Миронер решил лететь в Новосибирск через Москву — там точно много снега. Съёмочная группа добралась до столицы. И тут им сообщили, что в Запорожье снова выпал снег, причём рекордное количество! По возвращении все эпизоды сняли за один день. Так режиссёрам удалось сохранить достоверность художественного мира картины.

Освещение в цеху «Запорожстали» было интересным

«Запорожсталь» «дала жару» на съёмках фильма «Весна на Заречной улице». Фото © Кадр из фильма «Весна на Заречной улице», режиссёры Марлен Хуциев, Феликс Миронер, сценарист Феликс Миронер / Kinopoisk

Часть фильма снимали в цеху металлургического завода «Запорожсталь». Там работали люди суровые, они могли обойтись без большого количества света. Кто не мог без света обойтись, так это кинокамеры. Ведь им надо было как-то подсвечивать крупный план Нины Ивановой. На помощь снова пришёл Марлен Хуциев. Он поговорил со сталеварами, и те, рискуя всеми жизнями на заводе, открыли печи на две минуты, чтобы осветить съёмочную площадку. Марлен легко убедил металлургов нарушить технологию производства. Вот такой компанейский был человек!

Сюжет прояснили спустя восемь лет в другом фильме

В конце фильма «Весна на Заречной улице» Саша Савченко сдаёт экзамен Тане Левченко. Ему в билете попадается тема многоточия. Сталевару надо рассказать своей учительнице, что это за знак препинания. И он справляется с задачей прекрасно: «Многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен и многое ещё осталось впереди…» — говорит Савченко. После на экран выводят простое: «Конец...» С многоточием. А зрители в этот момент остаются наедине с фрустрацией. «Вышла ли Таня замуж за Сашу?» — думают они. Где-то восемь лет пришлось помучиться. В 1964 году Вениамин Дорохов снимал фильм «Лёгкая жизнь», там Нина Иванова снова играла Таню Левченко. На встрече выпускников она говорит, что теперь носит фамилию «Савченко».

«Весну на Заречной улице» посмотрел каждый шестой гражданин СССР

«Весна на Заречной улице» стала одним из самых кассовых фильмов 50-х в СССР. Фото © Кадр из фильма «Весна на Заречной улице», режиссёры Марлен Хуциев, Феликс Миронер, сценарист Феликс Миронер / Kinopoisk

В прокате «Весна на Заречной улице» собрала тридцать миллионов и сто двадцать тысяч зрителей. Тогда в СССР проживало около 197 миллионов людей. Получается, что фильм посмотрел каждый шестой житель Советского Союза. Правда, лидером 1956 года картина не стала. Первое место заняла «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко. На этот фильм сходило 48 миллионов человек.

Главным героям поставили памятник

В Запорожье главным героям этого фильма установлен памятник. Фото © Wikipedia / Анатолий Мережко

Через 57 лет после премьеры фильма, в 2013 году, в Запорожье установили памятник главным героям фильма. Александр Савченко сидит на лавочке, а Татьяна Левченко стоит за партой с книгой. Памятник установили по случаю празднования 80-летия завода «Запорожсталь». Большую часть фильма снимали в городе, а сюжет обращается вокруг этого самого завода.

Памятник героям фильма «Весна на Заречной улице» в Запорожье. Фото © Wikipedia / Половко Сергей Николаевич