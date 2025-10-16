Российский рынок акций вырос после разговора Путина с Трампом

Российский фондовый рынок продемонстрировал значительный рост во время вечерних торгов на фоне телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торговых операций, опубликованные на официальных ресурсах биржи.

Индекс Мосбиржи показал устойчивую положительную динамику, усилившись к 20:15 по московскому времени до отметки 2 671,54 пункта, что соответствует росту на 4,96%. Финансовые аналитики связывают такую реакцию рынка с озвученными планами о предстоящей встрече лидеров двух стран в Будапеште, которые стали известны по итогам состоявшегося диалога. К 20:20 показатель немного скорректировался, зафиксировавшись на уровне 2 668,79 пункта, однако сохранил общий тренд на укрепление.