16 октября, 18:42

В Кремле анонсировали телефонный разговор между Лавровым и Рубио

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy; © Life.ru

Подготовка к российско-американскому саммиту начнётся с телефонных переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и государственным секретарём США Марко Рубио. Об этом журналистам заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Представитель Кремля пояснил, что такой порядок взаимодействия был согласован ранее самими лидерами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Телефонный контакт между министрами иностранных дел станет первым этапом в организации полноформатной встречи на высшем уровне.

«Я уже сказал, что президенты [РФ и США] договорились, что представители двух стран начнут работу по вопросам подготовки саммита. Начнётся эта работа, очевидно, с телефонного контакта между госсекретарем Рубио и министром иностранных дел Лавровым», — сказал Ушаков.

Напомним, что недавно завершился разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который длился около двух часов. По итогу беседы лидеры пришли к соглашению об очной встрече, которая пройдёт в Будапеште. Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как откровенную и доверительную.

Юлия Сафиулина
    avatar