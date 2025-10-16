Сектор Газа
16 октября, 18:52

В Кремле раскрыли, кто был инициатором телефонного разговора Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Телефонный разговор лидеров двух мировых держав состоялся благодаря инициативному шагу Кремля. Об этом стало известно из официального заявления помощника президента России Юрия Ушакова. По его словам, именно российское руководство выступило инициатором разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.

«Разговор состоялся по нашей инициативе», — заявил журналистам Ушаков.

Путин поблагодарил Меланию Трамп за работу по помощи детям

Напомним, что несколько минут назад завершился телефонный разговор между Трампом и Путиным, который длился более двух часов. В ходе беседы лидеры договорились провести очные переговоры в Будапеште. При этом Трамп намерен обсудить с Зеленским итоги разговора с президентом России, их встреча пройдёт завтра.

Полина Никифорова
