В Кремле раскрыли, кто был инициатором телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор лидеров двух мировых держав состоялся благодаря инициативному шагу Кремля. Об этом стало известно из официального заявления помощника президента России Юрия Ушакова. По его словам, именно российское руководство выступило инициатором разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.