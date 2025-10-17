Песков рассказал про подготовку логистики полёта Путина в Венгрию

Вопросы, касающиеся логистического обеспечения предстоящего визита российского лидера Владимира Путина в Венгрию для проведения переговоров с главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом, остаются нерешёнными.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга, комментируя ситуацию по запросу агентства ТАСС, уточнил, что на данный момент детали организации перелета ещё не определены.

«Пока это не понятно», — заявил официальный представитель Кремля.