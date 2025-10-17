Сектор Газа
17 октября, 10:12

Песков рассказал про подготовку логистики полёта Путина в Венгрию

Обложка © Life.ru

Вопросы, касающиеся логистического обеспечения предстоящего визита российского лидера Владимира Путина в Венгрию для проведения переговоров с главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом, остаются нерешёнными.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе брифинга, комментируя ситуацию по запросу агентства ТАСС, уточнил, что на данный момент детали организации перелета ещё не определены.

«Пока это не понятно», — заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, Дональд Трамп 16 октября анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Это заявление было сделано после их телефонного разговора. А предстоящему саммиту будет предшествовать встреча высокопоставленных советников обеих стран, запланированная на следующую неделю. Республиканец выразил надежду, что встреча с российским лидером в Будапеште состоится в течение двух недель.

